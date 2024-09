IL NOME E LA FOTO. CASERTA. Coltiva marijuana in casa, carabinieri seguono odore dalla strada: 53enne ARRESTATO

Già sottoposto all’obbligo di firma, in casa aveva 2.5 chili di marijuana

CASERTA – È stato l’inconfondibile e forte odore della marijuana, proveniente dall’appartamento di Antimo Gentile, 53enne, a indurre i carabinieri della Stazione di Caserta a eseguire, nella mattinata odierna, una immediata perquisizione domiciliare.

Quando i militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio eseguito presso una delle frazioni di questo centro, hanno bussato alla sua porta, l’uomo, in atto sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. per reati in materia di stupefacenti, ha prima temporeggiato nella speranza che i militari si allontanassero pensando che non fosse in casa, ma poi, vista la loro ferma insistenza, si è deciso ad aprire e a farli entrare.

E’

bastato seguire la scia dell’odore acre dello stupefacente per condurre i carabinieri fino alla camera da letto dove, all’interno dell’armadio, hanno rinvenuto e sequestrato due buste e una scatola da scarpe contenenti infiorescenze di marijuana.Ulteriore rami e foglie in essiccazione sono stati rinvenuti in un ripostiglio dove l’arrestato, allo scopo di accelerarne il processo di preparazione e confezionamento, li aveva adagiati su uno stendino per biancheria.Nel sottotetto della stessa abitazione sono stati rinvenuti i fusti di tre piante, dell’altezza di oltre un metro, della medesima sostanza stupefacente, tutti già tagliati.Complessivamente i carabinieri hanno proceduto al sequestro di circa 2,5 Kg di marijuana.L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.