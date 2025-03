IL NOME E LA FOTO. Scontro frontale, Mariagrazia muore a 37 anni. Il precedente dell’incidente

Il sinistro questa mattina poco dopo le 8:00 lungo la Casilina

GIANO VETUSTO – È Mariagrazia Viola la 37enne di Giano Vetusto deceduta questa mattina in un tragico schianto frontale lungo la via Appia, nella zona della cosiddetta “posta di Sparanise”. Erano da poco passate le 8:00 quando la vettura sulla quale viaggiava la donna, una Mazda, per cause ancora in corso di accertamento, si è andata a scontrare contro una Fiat Tipo sulla quale viaggiavano padre e figlio. La donna è deceduta sul colpo a causa delle ferite riportate nell’impatto, mentre l’ uomo alla guida dell’altra vettura versa in condizioni critiche ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale dal personale del 118.

La vittima lavorava presso un caseificio della zona ed era conosciuta e benvoluta nella comunità locale. Già qualche tempo fa era rimasta coinvolta già in un grave incidente a seguito del quale era finita in coma per diversi mesi. Purtroppo questa mattina il destino non le ha lasciato scampo.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti, ma dai primi riscontri sembrerebbe che lo scontro sia stato causato da una mancata precedenza da parte di uno dei due automobilisti.