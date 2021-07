IL NOME E LA FOTO. Tragico schianto in galleria. Muore giovane Finanziere Casertano

CASERTA – Sono stati celebrati ieri mattina, presso la struttura della Tenda di Abramo di via Paolo Borsellino a Caserta, i funerali di Pietro Pellela, il giovane maresciallo casertano della Guardia di Finanza di Catanzaro, morto in un drammatico incidente lo scorso 15 luglio in Calabria.

Pietro la scorsa settimana era rimasto coinvolto in un tragico schianto all’interno di una galleria sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, al km 224+900, in provincia di Cosenza.

Viaggiava a bordo di una Volvo insieme ad un collega rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Purtroppo, invece, per il giovane maresciallo casertano non c’è stato nulla da fare.