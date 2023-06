IL NOME E LE FOTO. Perseguita la ex e incendia l’auto del nuovo fidanzato. Arrestato pregiudicato 29enne

Sarebbe legato al gruppo dei Cervinari guidato, tra gli altri, da Filippo Piscitelli O’ Cervinar, ex marito della zia

ARIENZO – È accusato di incendio doloso della Fiat 500 di un personal trainer e di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata.

Per questo motivo è stato arrestato ieri il pregiudicato 29enne Daniele Rivetti, originario di Arienzo, nipote di Elena Rivetti, condannata in primo grado pochi giorni fa (LEGGI LA NOTIZIA SULLA SENTENZA) a 12 anni di carcere nel processo nato dall’inchiesta sullo spaccio del clan dei cosiddetti Cervinari ed ex moglie di uno dei capi, ovvero Filippo Piscitelli o Cervinaro, anche quest’ultimo condannato è lo stesso procedimento a vent’anni di carcere.

Daniele Rivetti è attualmente agli arresti domiciliari, a seguito del provvedimento firmato dal pubblico Ministero del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Daniela Vecchiarelli.

A quanto pare, il ventinovenne avrebbe incendiato la Fiat 500 del nuovo compagno della ex fidanzata.