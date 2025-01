IL NOME E LE FOTO. Si lancia nel fiume Volturno, 33enne salvato in extremis dai vigili del fuoco

L’allarme è scattato questo pomeriggio poco dopo le 15:00

CAPUA / BELLONA – Attimi di grande apprensione si sono vissuti questo pomeriggio, poco dopo le 15:00, nei pressi del Ponte Annibale, al confine tra il comune di Bellona e la frazione di Sant’Angelo in Formis di Capua per un uomo che, per cause ancora da chiarire, si è lanciato nel fiume Volturno.

L’allarme, lanciato dagli automobilisti in transito nella zona, è scattato immediatamente, con l’intervento del soccorso fluviale dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta.

Le operazioni di soccorso, tempestive e coordinate, hanno evitato il peggio, permettendo di trarre in salvo D.P., 33enne di Castel Morrone e di affidarlo alle cure dei sanitari del 118.