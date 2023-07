IL NOME. Ecco chi è l’uomo ritrovato cadavere nella sua abitazione

Stamattina il ritrovamento.

CASTELLO DEL MATESE. Non si esclude nessuna ipotesi sulla morte di Francesco Granitto, 65enne ex dipendente della Comunità Montana, ritrovato oggi privo di vita nella sua abitazione, in via delle Mura, a Castello del Matese. Forse un malore improvviso, un infarto potrebbe avere colto l’uomo che viveva da solo in quella casa. Sul posto, allertati dai familiari, i sanitari, le forze dell’ordine ed anche il magistrato di turno visto che sul corpo dell’uomo, pare vi fossero evidenti segni di percosse.