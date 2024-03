IL NOME. Fermato per una violazione stradale, trovato con la droga: ARRESTATO PIZZAIOLO

CAIAZZO – Doveva essere un semplice controllo di routine, al massimo una multa per violazione del codice della Strada.

In pochi minuti, però, quest’azione dei Carabinieri si è trasformata in un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti.

Marco Paddeo, pizzaiolo quarantottenne di Caiazzo, è stato trovato in possesso di mezzo chilo di hashish in auto e altro “fumo” della sua abitazione.

Essendo stato rinvenuto anche materiale, secondo i militari, utile per il confezionamento, inevitabile è stato l’arresto, con reclusione domiciliare, per spaccio di droga.