IL NOME. Follia in un bar di CAPUA. Minaccia una dipendente e picchia un collega: arrestato 28enne del posto

CAPUA – Rissa in un bar, arrivano in carabinieri. Si è reso necessario l’intervento dei militari, ieri pomeriggio, della stazione locale di Capua, per riportare la calma in un bar in via Fuori porta Roma a seguito di un accesa discussione con aggressione. Il tutto sarebbe nato da un’accesa discussione, sembrerebbe per futili motivi , tra un 28enne del posto, Giuseppe Grieco, e una dipendente del bar. In soccorso di questa sembrerebbe essere intervenuto un collega della giovane e a quel punto l’aggressore sembrerebbe aver colpito ripetutamente il ragazzo. Collocato, Grieco, agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che potrebbe svolgersi nella giornata di domani presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.