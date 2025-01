IL NOME. Fuga fatale di ammoniaca alla Frigo Caserta: MUORE PATRIZIO, OPERAIO 19ENNE

GRICIGNANO D’AVERSA (f.b.) – Aveva 19 anni Patrizio Spasiano, l’operaio manutentore deceduto a seguito dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio, 10 gennaio, all’interno della società Frigo Caserta, azienda con sede a Gricignano d’Aversa.

Il giovane addetto alla manutenzione, originario del napoletano, sarebbe stato ucciso dalle fatali inalazioni di ammoniaca, liquido estremamente tossico fuoriuscito da alcune tubature.

Ci sono almeno altri quattro feriti in condizioni critiche, trasportati d’urgenza al pronto soccorso degli ospedali di Marcianise e di Aversa.

I vigili del fuoco hanno operato per recuperare il corpo di Patrizio, con l’utilizzo di particolari vestizioni, in modo da non fare inalare ai caschi rossi la nube tossica creata dall’ammoniaca.