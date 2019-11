IL NOME. Gli trovano la droga e quasi 30 mila euro in contanti in casa. ARRESTATO 25ENNE

SAN FELICE A CANCELLO (red.cro.) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Caserta, in San Felice a Cancello (Ce), hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Valerio De Lucia, 25 anni, del posto. I militari dell’Arma, a seguito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione 25enne hanno rinvenuto, nascosti in bagno, 20 gr. circa di sostanza stupefacente di tipo hashish, nonché, abilmente occultati in vari nascondigli dell’abitazione, 29.050 (ventinovemilacinquanta) euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio. Lo stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.