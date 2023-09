IL NOME. Maltrattamenti in famiglia: arrestato noto imprenditore caseario

Attualmente ristretto agli arresti domiciliari

CALVI RISORTA – Ordinanza di arresto, emessa dal giudice per le indagini preliminari, a carico di Giuseppe Capuano 59enne di Calvi Risorta, noto imprenditore nel settore caseario. Determinante la denuncia presentata dalla vittima che da tempo era costretta a subire prepotenze e violenze. Le indagini svolti dai Carabinieri della compagnia di Capua hanno messo in evidenza una situazione grave sicché il giudice, nei giorni scorsi, ha emesso un’ordinanza di arresto a carico dell’indagato, ristretto agli arresti domiciliari, accusato di maltrattamenti e violenze in famiglia.