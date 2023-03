IL NOME. MARCIANISE. Furti in abitazione, ladro seriale identificato e denunciato dalla polizia

Sono in corso altri accertamenti di polizia giudiziaria per risalire al gruppo

MARCIANISE – A seguito di articolata attività investigativa personale del commissariato di Marcianise identificava uno degli autori di una serie di furti avvenuti nei comuni di Marcianise, Recale e Macerata Campania in Habach Hassan marocchino, 24 anni, domiciliato a Caivano, per il furto avvenuto in un’abitazione dove venne rubata anche un autovettura FIAT 500 in via San Pasquale a Marcianise. Immediatamente partivano accurate indagini finalizzate ad identificare gli autori di alcuni furti nella zona di Marcianise comuni limitrofi, e grazie al sistema di videosorveglianza, nonché all’esame delle celle telefoniche, si riusciva ad identificare il giovane marocchino come uno degli autori di una serie di furti avvenuti nelle abitazioni della zona punto sono in corso altri accertamenti di polizia giudiziaria per risalire al gruppo di giovani. Il giovane veniva denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso.