IL NOME. Pistola, 242mila euro e 96 orologi di lusso: ARRESTATO noto Tiktoker casertano

Otre al revolver sequestrate anche 56 cartucce

PARETE – Blitz degli agenti della Squadra Mobile di Napoli in un’abitazione di via Vicinale Torre a Parete. Gli specialisti della sezione Antirapina avevano una pista da seguire e, ieri mattina, hanno deciso di effettuare un accertamento.

I poliziotti hanno passato al setaccio ogni stanza dell’abitazione fino a ritrovare una pistola calibro 7,65; ben 56 cartucce calibro 9 e 765 unitamente a 242 mila euro e 96 orologi di lusso di varie marche per un valore di circa un milione di euro.

In un altro vano del medesimo immobile, sono stati rinvenuti numerose garanzie, scatole di società di alta gamma, apparentemente falsi, e diverse componentistiche di orologi griffati (ghiere, quadranti, etc.) risultate contraffatte ed utilizzate, presumibilmente, per la clonazione di orologi di valore. Per questi altri fatti, Domenico Ferraro, 43 anni, è stato denunciato per ricettazione, riciclaggio e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Ulteriori sviluppi potrebbero arrivare nei prossimi giorni. In queste ore gli agenti stanno svolgendo accertamenti al fine di appurare, soprattutto la provenienza dell’arma e del munizionamento.