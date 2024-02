IL NOME. “Portatemi dal barista che lo devo picchiare”. 42enne dà di matto davanti ai carabinieri: ARRESTATO

AVERSA/FRIGNANO – E’ stato recluso agli arresti domiciliari Giovanni Martiniello, il 42enne di Frignano bloccato dai carabinieri nel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa, durante i controlli della movida normanna.

I militari dell’Arma sono stati raggiunti dal 42enne che, a bordo della sua autovettura, dopo aver lampeggiato insistentemente con i fanali dell’auto proprio verso i carabinieri, è sceso dalla sua auto, brandendo un pezzo di legno usato a mo’ di bastone.

Martiniello ha chiesto con una certa aggressività – spiegano i militari nel comunicato stampa delle scorse ore – che avrebbero dovuto accompagnarlo in un bar del centro perché il barista, proprietario di un locale, non lo aveva servito e per questo lui voleva malmenarlo.

Una richiesta insolita che ovviamente ha portato i carabinieri ad accompagnare il 42enne in caserma.

Martiniello, però, non ha preso bene la decisione dei militari, tanto che, appena arrivati, ha cominciato ad inveire contro di loro aggredendoli con calci e pugni. Subito bloccato, è stato arrestato ed accompagnato ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.