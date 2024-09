IL NOME. Stranieri portati in Italia e costretti a lavorare in nero: CONDANNATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MODNRAGONE – La prima Sezione della corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Andrei Ciorba, il moldavo 42enne nel 2021 arrestato dalla Guardia di Finanza di Mondragone, insieme ad un fratello e ad una donna romena, con l’accusa di essere alla testa di un’organizzazione criminale dedita a favorire da anni l’ingresso illegale in Italia di decine e decine di cittadini moldavi.

In violazione del divieto di impiegare cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno per motivi lavorativi, la 51enne invece li avrebbe reclutati e impiegati presso terzi, svolgendo questa attività come se fosse una vera e propria agenzia di collocamento – illecita ovviamente – in maniera stabile ed incessante.

I lavoratori, entrati in maniera clandestina, erano attivi in provincia di Caserta, soprattutto tra Cellole e Santa Maria Capua Vetere.

La decisione della corte dell’ultima istanza rende così definitiva la condanna emessa dai giudici della corte di Appello di Napoli.