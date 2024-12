IL NOME. Tenta rapina in banca: ARRESTATO 59enne

Il tentato colpo lo scorso 6 dicembre ad Orvieto

CASAL DI PRINCIPE – Convalida di arresto per Giuseppe Natale, 59enne di Casal di Principe, tratto in arresto, lo scorso sabato, per essersi reso responsabile di una tentata rapina in banca il 6 dicembre ad Orvieto.

Oggi si è tenta l’udienza di convalida del gip tribunale Rieti che su richiesta dei difensori avv Paolo e Nicola Caterino ha concesso gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Successivamente il gip presso il tribunale di Rieti si è dichiarato incompetente per territorio essendo la rapina commessa ad Orvieto e di competenza del tribunale di Terni.