IL NOME. Titolare di un noto lido sotto processo: picchia moglie davanti alla figlia e aggredisce i poliziotti

CASTEL VOLTURNO – Il giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere D’Angelo, in qualità di giudice dell’udienza preliminare, ha rinviato a giudizio con rito abbreviato C.E., il 41enne titolare di un lido di Castel Volturno, ritenuto responsabile dalla procura dei reati di maltrattamenti in famiglia, aggravati per essere stati compiuti anche sulla figlia minore, e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, che attualmente è sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia, oltre che il divieto di dimora, fu arrestato dalla polizia nello scorso mese di gennaio, al termine di una lite, l’ennesima, terminata in violenza, anche nei confronti degli agenti.

La donna è difesa in questo procedimento dall’avvocato Nando Letizia, anch’egli castellano.