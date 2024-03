Il noto ristorante villa Giuffrida divorato nella notte dalle fiamme e completamente distrutto

.

MONDRAGONE (Maria Addunta Cavallo- Rogo nella notte, in fiamme “Villa Giuffrida”. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto questa notte, l’unica cosa certa è che il noto ristorante, a pochi passi dalla chiesa del “Belvedere”, è stato completamente divorato dalle fiamme al punto che i vigili del fuoco del distaccamento locale hanno faticato non poco per spegnere l’incendio che ha sprigionato nuvole di fumo visibili anche dal centro città. Da poco questo piccolo complesso turistico, che oltre al ristorante dispone anche di tre camere da letto scelte dai turisti soprattutto nel periodo estivo, aveva da poco più di un anno cambiato gestione e grazie alla sua cucina migliorata, era molto frequentato soprattutto nei weekend. Dai primi accertamenti potrebbe trattarsi di un incendio di natura dolosa, si tratta ora di capire chi è perché avrebbe compiuto un simile gesto.