PARETE (Lidia e Christian de Angelis) Il paese piange la meravigliosa Luisa Terminante 59 anni. Stamani una ennesima triste perdita per la comunità, vola via Luisa Terminante di 59 anni compiuti da poco, il 6 febbraio, sposata con Franco Pezone e amorevole madre di Carmela e Giovanna. La sua scomparsa prematura ha sconvolto l’intera comunità che si è stretta intorno alla famiglia. Numerosi i messaggi di cordoglio per i suoi cari.