Il “posto segreto” per drogarsi trovato dai carabinieri dietro alla tv: ARRESTATO

MONDRAGONE – I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, nell’ambito di mirati servizi per il contrasto dei reati in genere e in particolare contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio, un 32enne del posto.

L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 15 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente di tipo “cocaina” per un peso complessivo di gr. 6,2, un pezzo di sostanza stupefacente di tipo “hashish” per un peso complessivo di gr. 8,1, sostanza stupefacente del tipo “marijuana” per gr.0,6, nonché 5 smartphone utilizzati per l’attività illecita, un rotolo di bustine in cellophane utilizzate per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e la somma in denaro contante di € 1.040,00.

La perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 32enne è scaturita a seguito del ritrovamento e sequestro di alcuni grammi di cocaina al conducente di una Fiat Panda fermato dai carabinieri per un controllo e che poco prima era stato visto, dagli stessi militari dell’Arma, allontanarsi dall’abitazione dell’arrestato, noto per precedenti specifici.

Lo stupefacente rinvenuto e sequestrato al 32enne che era, per tipo e confezionamento, identico a quello trovato in possesso del conducente la Fiat Panda, era nascosto nel mobile TV.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.