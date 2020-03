Il primario dell’ospedale di MARCIANISE positivo al coronavirus non è intubato. Mancava dal lavoro da qualche giorno, tampone eseguito a casa

MARCIANISE – Il medico primario dell’ospedale di Marcianise risultato positivo al tampone del coronavirus non era tra i 47 operatori sanitari dello stesso nosocomio sottoposti al test nei giorni scorsi (CLICCA QUI: CORONAVIRUS. Buone notizie a MARCIANISE: negativi i 47 tamponi eseguiti sul personale dell’ospedale dopo il primo contagio. Attesa per i risultati del medico di famiglia). Il medico primario dell’ospedale di Marcianise risultato positivo al tampone del coronavirus non era tra i 47 operatori sanitari dello stesso nosocomio sottoposti al test nei giorni scorsi (CLICCA QUI:

Il medico, residente a Maddaloni, mancava dal lavoro già da alcuni giorni perché aveva una febbre persistente. Era, dunque, un soggetto sintomatico. Il test del tampone gli è stato effettuato nella sua stessa abitazione maddalonese, nella quale ora si trova in quarantena con il resto della famiglia. Sono false, dunque, le notizie – che pure hanno preso a circolare nella giornata di ieri – che lo descrivono come soggetto grave e intubato.

L’uomo ha avuto anche una conversazione telefonica con il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, che ha poi rassicurato la cittadinanza: “Sta bene e non ha bisogno di ospedalizzazione. La situazione è sotto controllo” (video in calce).

Come detto ieri, tutte le persone che sono entrate in contatto con lui nelle scorse settimane, in famiglia e all’ospedale di Marcianise, sono state sottoposte a tampone.