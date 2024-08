Il primo asilo nido di S.NICOLA LA STRADA: approvato il progetto. 864mila euro per 36 posti

Finanziato con i piani Pnrr, prevede la realizzazione della nuova scuola per neonati nell’area di via Fuga

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Trentasei posti, 864mila euro, scuola e via Fuga: sono le parole chiave del nuovo progetto appena approvato dall’architetto Milena, dirigente dell’area Lavori Pubblici del comune di San Nicola la Strada. Si tratta del primo asilo nido che nasce in città. Il progetto, finanziato con i piani Pnrr, prevede la realizzazione della nuova scuola per neonati nell’area di via Fuga.

È stato ricercato, studiato e voluto dall’assessore alle Politiche Sociali, Alessia Tiscione, che ne ha sostenuto la progettazione per andare incontro alle famiglie in cui ci sono donne lavoratrici, ritenendo, tra l’altro, la scuola un elemento di crescita e socializzazione fondamentale per i bambini.