IL QUESTORE DI CASERTA CERCA CASA. Ecco i requisiti che dovrà avere l’alloggio

Tra le caratteristiche richieste c’è segnalata anche la grandezza dell’immobile, almeno 100 metri quadri, e l’ubicazione nel territorio comunale di Caserta

CASERTA – La Prefettura di Caserta ha il compito di trovare un alloggio in affitto da adibire a casa di servizio per il questore di Caserta, Antonio Messineo. Questo emerge dal documento che riguarda un’indagine di mercato.

Quindi non parliamo procedura di gara, né una proposta contrattuale. Qualsiasi offerta non sarà vincolante per l’Ufficio territoriale del governo di Caserta. Diciamo, per semplificare, che si sonda il terreno per capire le offerte migliori.

Per proporre le proprie quattro mura al questore, bisognerà rispettare determinati requisiti. La superficie dell’alloggio, ad esempio, dovrà essere almeno 100 metri quadri, dovrà contenere un box un posto auto coperto, una cantina, dovrà essere già arredato e, chiaramente, tutti gli impianti a norma.

Per quanto riguarda il costo dell’affitto: il canone richiesto verrà sottoposto a valutazione di congruità da parte dell’Agenzia del demanio di Napoli, con una riduzione del 15%, e l’eventuale locazione sarà sottoposta ad autorizzazione del ministero dell’Interno.

Ultimo passaggio da segnalare, forse uno dei più importanti, riguarda la circostanza che il contratto definitivo sarà subordinato alla positiva verifica dei requisiti di affidabilità morale dei soggetti che intendono mettere in piedi questo contratto di fitto, attraverso quindi la presenza della certificazione antimafia.