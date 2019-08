IL REPORTAGE CHOC MADDALONI. Scoperte due colline di rifiuti a Masseria Monti. Sopralluogo del deputato M5S Antonio Del Monaco

MADDALONI – Il deputato del Movimento 5 Stelle, Antonio Del Monaco, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esse correlati si è recato questa mattina, insieme a rappresentanti dell’Arpac, ai carabinieri della forestale, ai vigili urbani di Maddaloni e il consigliere comunale Tina Santo, in due siti in zona Masseria Monti, per effettuare un sopralluogo. Le zone in questione, via De Curtis e, come dicevamo, zona Masseria Monti, sono state individuate grazie alle denunce di alcuni cittadini. Sul posto è stato riscontrato la presenza di un deposito di scarti edili e detriti di ogni genere per un’area totalmente ricoperta di circa 300 metri cubi. In pratica due colline di immondizie, ricreate dall’uomo, da cui spuntavano plastiche, vetro e amianto. Il terreno su cui sorgono queste piccole montagne di immondizie è stato dato in locazione e, come si può intuire, il locatore ha utilizzato questa area per un traffico illecito di rifiuti.

“E’ stato dato mandato al comandante dei vigili urbani di Maddaloni – ha dichiarato il deputato Antonio Del Monaco – di poter emettere un’ordinanza attraverso la quale il Comune solleciti il locatore a ripristinare, immediatamente, lo status precedente e perché le condizioni del territorio tornino ad essere in massima sicurezza.

Ciò che ci preoccupa – ha continuato il deputato Del Monaco – è quello che potremmo trovare al di sotto di quelle montagne. Ho notato, per assurdo, che lungo la strada ricoperta di rifiuti edili, plastiche e addirittura arredi di casa, come ci fossero delle pecore a pascolare tranquillamente. Abbiamo il dovere, ed è nostro primario obiettivo, di liberare la zona e far effettuare la bonifica dell’intero territorio”.