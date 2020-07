I VIDEO. Il ritorno a sorpresa di Matteo Salvini a MONDRAGONE. “La Campania merita di meglio, io ci sono”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Visita a sorpresa questa mattina del Senatore Matteo Salvini, dopo quella di lunedì scorso, quando vi furono varie contestazioni ed incidenti con gli attivisti dei centri sociali napoletani. Ad accogliere il leader della Lega in un lungomare blindato dalle forze dell’ordine, il consigliere regionale Gianpiero Zinzi, tutta la minoranza consiliare e i tesserati del partito. “Sono qui sia per gli italiani che per gli stranieri – ha affermato Salvini – che non ne possono più dei Rom che fanno casino e come promesso, sono tornato a Mondragone senza la presenza dei teppisti dei centri sociali e gli amici dei camorristi che lanciano sassi e bottiglie. Ho ascoltato i produttori della mozzarella di bufala campana, le mamme dei bimbi disabili senza necessaria assistenza, i commercianti e i balneari in difficoltà, i soccorritori del 118 che lavorano per 3 euro all’ora, italiani e stranieri che non ne possono più dei Rom facinorosi. La Campania merita di meglio, io ci sono”.

Assenti illustri, il primo cittadino Virgilio Pacifico ed il consigliere regionale Giovanni Zannini.

Come sempre, abbiamo avuto grande difficoltà a varcare il cordone di sicurezza creatosi attorno all’evento, pur essendo muniti di dovuto tesserino, ed il nostro ringraziamento va a Fabio Esposito per aver segnalato la nostra presenza a chi di dovere.

In merito alla kermesse, siamo riusciti a strappare qualche dichiarazione al Consigliere di maggioranza Vincenzo Corvino che ha spezzato una lancia in favore di Pacifico, impegnato a garantire assistenza sanitaria e supporto materiale ai cittadini in isolamento domiciliare. “Qualcuno per puri scopi elettorali – afferma Corvino – impegna risorse economiche e forze dell’ordine senza alcun rispetto per il delicato e difficile momento che la città sta affrontando. Il sindaco aveva offerto al Senatore la possibilità di un incontro Istituzionale presso la Casa Comunale, ma si è preferito una pubblica manifestazione ancora intempestiva a mio avviso, perché è ancora in atto l’emergenza sanitaria e si soffre dei postumi di uno scontro sociale che ha colpito in modo negativo, l’immagine della città e della nostra comunità. Questa mattina ho assistito ad una scena in cui i villeggianti, che timidamente cercavano di raggiungere i nostri lidi, alla vista delle forze dell’ordine, hanno deviato per altre mete.



Spero – conclude il consigliere – che prevalga il buon senso e che siano apprezzate le bellezze e l’ottima offerta turistica della città, anche in considerazione di un elevato livello di sicurezza sanitaria attestato dagli screening”. Alleghiamo all’articolo i video riguardo all’intervento di Salvini tenutosi presso il locale “Molo 46”, in zona lido.