Il Rugby Clan S. MARIA C. V. pronte ad affrontare il triangolare contro la Partenope e la Amatori Napoli

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Le Blue Roses del Clan pronte per una nuova tappa di campionato. Le ragazze di Oreste Natale

decise a portare a casa un buon risultato dopo la preparazione di queste settimane. Quando il rugby non è solo macho, quando da appena due ragazze il Clan riesce, facendo proselitismo nelle scuole, a formare due squadre, l’U. 16 e l’U. 18 tutte al femminile, le quali domani, sabato 9



novembre, scenderanno in campo per la terza giornata di campionato serie C. Sono le Blue Roses a dover affrontare in un triangolare le rivali della Partenope, del Torre del Greco e della Amatori Napoli. Match importantissimo e di prova per le ragazze del Clan che arrivano da prestazioni positive sul campo. Sarà una trasferta sotto la pioggia presso il campo Albricci della Partenope di Napoli, dove il direttore di gara fischierà l’inizio del match alle ore 15. Un focus tutto al femminile sulle ragazze di Oreste Natale e Paolo Di Pinto, i due coach che si occupano degli allenamenti e della crescita sportiva delle due squadre. Le ragazze sono reduci da un allenamento regionale svoltosi nei giorni scorsi a Napoli e da una vittoria importante contro le atlete del Torre, dopo aver di poca misura perso il round con l’Amatori. La prestazione contro il Torre ha confermato la buona difesa messa in campo dalle Blue Roses che hanno placcato duro. Ci sono stati degli errori individuali, ma ciò a causa della mancata esperienza di alcune. Gli allenamenti di atletica di queste ultime settimane hanno fatto però la differenza, riuscendo a mettere in campo un gioco più cinico ed anche una mischia ordinata. La preparazione è stata finalizzata a rendere la prestazione piùefficace soprattutto in fase offensiva. Anche sulla rimessa laterale si è lavorato per fare più chiarezza. Le Blue Roses domani, nonostante qualche infortunio, sono pronte e cariche e decise a portare a casa un ottimo risultato. L’obiettivo è fare punti e dimostrare di essere presenti e pronte a giocare con tutte le squadre. Per la formazione di gara abbiamo in prima linea: Rossella Asquitti, Alla Trukhan, Marialuisa Sbordone; Mediano di Mischia Anna Tafuri; Mediano di Apertura Desirèe Di Monaco; Centro: Federica Russo, Ala Angela Castaldo; a disposizione: Alessia Grillo, Sabrina De Gennaro ed Elisa Borriello. New Entry Chiara Rullo (centro).