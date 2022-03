Il ruolo dei fratelli Bifone nello spaccio di droga a MARCIANISE

MARCIANISE – Una delle persone arrestate nell’ordinanza che ha coivolto 40 persone è Veronica Bifone, sorella maggiore di Leon Bifone, rampollo del boss, oggi 21enne. Quest’ultimo è spesso citato nell’ordinanza ma non è indagato perchè all’epoca dei fatti, consumati tra il novembre 2017 e il febbraio 2018, non aveva nemmeno 18 anni e quindi sarebbe dovuto passare per il tribunale dei Minorenni.

Comunque, i due fratelli Bifone rifornivano una schiera di acquirenti della droga che veniva custodita da Luigi Serra, di Caivano e da Paolo Iuliano, di Marcianise, arrestato già nel 2019.