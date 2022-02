ROCCAROMANA – Ha utilizzato i social media il sindaco Nicola Pelosi, primo cittadino del piccolo comune dell’Alto Casertano di Roccaromana. Come detto, ha utilizzato i social per dare informazione alla cittadinanza che era tra i nuovi contagi da coronavirus segnalati in paese. Pelosi ha dichiarato di stare bene, ad esclusione di un leggero mal di gola. Il sindaco ha poi aggiunto che resta attivo, a disposizione della cittadinanza è in contatto con gli uffici comunali.