Il sindaco Branco HA IL COVID: ecco dove si trova

CAPUA – Positivo al Covid il sindaco di Capua Luca Branco. E’ lui stesso, in prima persona, a comunicarlo alla cittadinanza: “Questa mattina a seguito di uno dei controlli di routine che stavo effettuando per monitorare un’eventuale infezione da Covid-19, sono risultato positivo – ha detto il primo cittadino -. Ovviamente resto in isolamento presso la mia abitazione ma continuo a gestire la macchina amministrativa comunale grazie al supporto della tecnologia e soprattutto della mia giunta, dei consiglieri e dei funzionari e dipendenti comunali. Le mie condizioni di salute fortunatamente sono ottime. “