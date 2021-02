Il sindaco chiude tutte le scuole dopo i contagi. Fino a Carnevale minorenni in strada solo se accompagnati da un familiare

CELLOLE – Il sindaco di Cellole Guido Di Leone ha deciso di chiudere tutte le scuole del suo territorio fino al 13 febbraio, dopo diversi casi di coronavirus registrati nelle scuole. La ripresa delle attività sarà dunque rinviata a mercoledì 17 febbraio, perchè 15 e 16 sono giorni di chiusura come da calendario scolastico. Si proseguirà con la didattica a distanza.

Un’ altra ordinanza prevede anche il divieto per i minorenni di uscire di casa senza un adulto, fino al giorno di Carnevale. Questo per ridurre la presenza di giovani in strada, con conseguenti assembramenti. Vietati anche la vendita di bombolette spray e di alcolici dalle 16 alle 5 fino al 16 febbraio, giorno di Carnevale e lo stazionamento in ogni area pubblica.