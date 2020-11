Il sindaco di CASERTA: “Scuole chiuse in CAMPANIA fino al 23 novembre”

CASERTA – Il sindaco di Caserta Carlo Marino ha fatto sapere che le scuole in Campania resteranno chiuse per un’altra settimana: “Come componente dell’Unità di Crisi regionale, in qualità di presidente Anci Campania, vi anticipo anche che nelle prossime ore sarà pubblicata l’ordinanza con la quale il presidente De Luca chiuderà le scuole di ogni ordine e grado fino al 23 novembre prossimo” ha dichiarato Marino. De Luca potrebbe anche disporre una serie di test obbligatori per docenti e studenti almeno di asili ed elementari. Insomma, una settimana di didattica a distanza con test sugli studenti e poi il rientro in classe.