Il sindaco firma l’ordinanza. Due scuole chiuse lunedì

PIGNATARO MAGGIORE – Domani, lunedì, resteranno chiuse due scuole a Pignataro Maggiore. Il sindaco Giorgio Magliocca ha firmato l’ordinaanza a seguito di verifiche eseguite nella giornata di oggi. Sono stati rilevati gravi inconvenienti tecnici al sistema di riscaldamento per cui resteranno chiusi i plessi Martone e Bosco. “In accordo con la consigliera delegata Lia Adduce – afferma Magliocca – si è deciso di sospendere le attività didattiche per i solo due istituti sopra indicati per la giornata di lunedì 25 novembre”.