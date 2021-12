TEANO. Il sindaco D’Andrea non ritira le dimissioni e va a casa. Si vota un primavera, Covid permettendo

TEANO (Pietro De Biasio) – Dino D’Andrea non è tornato sui suoi passi e non ha ritirato le dimissioni alla scadenza degli irrimediabili 20 giorni per confermare la sua scelta. A seguito della contrarietà espressa da diversi consiglieri di opposizione e all’assenza di un progetto condiviso che è stato respinto con forza durante l’ultimo disperato tentativo con la conferenza dei capigruppo, il sindaco D’Andrea ha ritenuto di non ritirare le dimissioni. A tre anni e mezzo dall’insediamento (giugno 2018) e quando ne mancano circa due alle nuove elezioni, va a casa in anticipo il Consiglio comunale di Teano.

E va a casa, conseguentemente, anche l’amministrazione comunale con a capo il sindaco Dino D’Andrea al suo primo mandato. Adesso scatterà il commissariamento in vista della chiamata alle urne con la prima tornata elettorale utile.