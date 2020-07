Il “solito” Felicori: è l’unico assessore regionale Pd dell’Emilia che non vuol dimettersi dalla carica di consigliere

Caserta (pm) – L’ex direttore della Reggia Mauro Felicori, celebrato a Caserta per il suo presunto nuovismo – certo non da noi -, datosi ora alla politica sembra essersi perfettamente adattato alle logiche di potere di essa. Almeno stando a quanto affermato dal leader di Azione Carlo Calenda, che scrive:

La critica si riferisce al fatto che Felicori, vicino ad Italia Viva di Matteo Renzi, eletto alle votazioni regionali emiliane ed entrato nella giunta di Stefano Bonaccini come assessore alla cultura, non si è dimesso dal consiglio, come da consuetudine istituzionale e come hanno fatto tutti gli altri assessori, conservando così i due incarichi.