Il solito “giochino” delle graduatorie made in Zanninipoli. Assunto al Comune di MONDRAGONE uno di CESA. FdI tuona, “Penalizzati i giovani locali”

Regionali sempre più vicine e prepariamoci a vederne a decine di operazioni del genere che si trasformeranno tutte in voti. Ripetiamo il concdtto: con questo grado dibl spregiudicatezza e di cinismo clientelare siamo bravo tutti a prendere 20mila, 30mila o anche 50mila voti. Interviene la coordinatrice cittadina Rachele Miraglua

IL COMUNICATO STAMPA DI FDI



MONDRAGONE– Fratelli d’Italia di Mondragone esprime la propria più ferma condanna per l’assunzione di un esperto di categoria B, a tempo pieno e indeterminato, avvenuta attingendo dalla graduatoria del Comune di Cesa.

Questa scelta, oltre a rappresentare un grave atto di clientelismo, penalizza i giovani di Mondragone che avrebbero potuto accedere a questo posto di lavoro attraverso le procedure ordinarie, come l’utilizzo del Centro per l’Impiego.



L’amministrazione comunale di Mondragone – dichiara Rachele Miraglia coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia a Mondragone – ha dimostrato, ancora una volta, di non avere a cuore il bene dei cittadini. Con questa decisione, il Sindaco e la sua maggioranza hanno svenduto Mondragone agli interessi esterni, in particolare a quelli del Sindaco di Cesa, Zannini, che sembra fare il bello e il cattivo tempo in città. È inaccettabile che un posto di lavoro, che avrebbe potuto essere assegnato a un giovane mondragonese, sia stato invece regalato a un estraneo, solo per favorire scambi di voti.

Un atto grave che non danneggia solo un cittadino ma l’intera comunità.”

Fratelli d’Italia chiede le dimissioni immediate del Sindaco e della Giunta, e invita i cittadini a vigilare costantemente sull’operato di questa amministrazione, che dimostra ogni giorno di non essere all’altezza del compito affidatogli.

Fratelli d’Italia Mondragone