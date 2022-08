IL SONDAGGIO ESCLUSIVO. Ecco come secondo Swg finirà a Campania 1 e Campania 2. I voti delle coalizioni e di ogni singolo partito

CASERTA – (g.g.) E’ il primo sondaggio strutturato ed articolato, relativo alle intenzioni di voto espresse da un campione rappresentativo degli elettori della Campania.

Altri istituti di sondaggi ritengono che lavorare questa settimana alla raccolta dei dati possa falsare in parte il risultato, visto e considerato che sono ancora tantissime le persone in vacanza, con la conseguenza che la messa a punto, l’estrazione di un campione statisticamente rappresentativo, risulta molto più ardua del solito.

Ma Swg ha voluto cimentarsi, mentre gli altri istituti cominceranno a lavorare a partire da lunedì 29 agosto, quando i rientri in sede dalle vacanze consentiranno di avere più sicurezze sulla validità del campione rappresentativo.

Swg non è però un istituto di sondaggi con reputazione dubbia. E’, insieme alla Noto sondaggi di Antonio Noto, all’istituto di Nando Pagnoncelli, a quello della Ghisleri e a pochi altri, tra i più affidabili, al punto che sono tantissimi i clienti eccellenti, a partire dal tg di Enrico Mentana, che ogni lunedì, da qualche anno pubblica il sondaggio di Swg sulle intenzioni di voto degli italiani.

Partiamo dalle percentuali che poi ci consentiranno di costruire, con l’esperienza che abbiamo nella raccolta dei dati elettorali e nelle proiezioni degli stessi in termini di seggi assegnati, di mettere a disposizione dei nostri lettori una simulazione affidabile sia per la Camera che per il Senato.

Un po’ alla volta, diciamo che entro la fine di questa settimana si saprà tutto.

LE COALIZIONI:

si ragiona sul risultato della Camera di Deputati. Nella circoscrizione di Campania1 che comprende, ricordiamo, Napoli e provincia e si articola in due collegi plurinominali proporzionali e in sette collegi uninominali maggioritari, la coalizione di centrodestra è accreditata, secondo il sondaggio di Swg del 35,9% così strutturato: 18,8% a Fratelli D’Italia, 12,1% a Forza Italia, 3,3% alla Lega, 0,7% a Noi con l’Italia, 0,9% all’UDC che nella lista comune Noi Moderati varrebbe l’1,6%

Per quanto riguarda il centrosinistra sempre nella stessa circoscrizione di Campania 1, ripetiamo, due collegi plurinominali proporzionali e sette uninominali maggioritari, la coalizione di centrosinistra è accreditata di un 29,3%, così ripartito: 22,1,% al PD, che dunque, in questa circoscrizione sarebbe il primo partito, 3,2% alla lista Europa Verde e Sinistra Italiana, 2,4% ad Impegno Civico di Luigi Di Maio, e 1,6% a Più Europa.

A Campania 2 che invece abbraccia le province di Caserta, Benevento, Avellino e Salerno e che esprime ugualmente, due collegi plurinominali proporzionali (Caserta-Benevento e Salerno-Avellino) il centrosinistra, secondo il sondaggio di Swg è ancora più basso rispetto a Campania 1, attestandosi ad un 27,8%, dunque a circa 18 punti di distanza dal centrodestra che, ovviamente, parte nettamente favorito anche in tutti e tre i collegi maggioritari di Caserta (ci aggiungiamo anche il Senato perché i sondaggi sono in pratica sovrapponibili), ma parte favorito anche nel collegio di Benevento- Piedimonte Matese e pure nei 4 della Camera che appartengono all’area territoriale del collegio proporzionale di Salerno e Avellino.

Questo 27,6% stimato per centrosinistra, sarebbe così ripartito: PD 21,1%, dunque un punto in meno rispetto a Campania 1, Europa Verde- Sinistra italiana 3,1% che, in pratica, fa il paio con il 3,2% stimato per Campania 1, Impegno Civico di Luigi Di Maio in unione con il Centro Democratico di Bruno Tabacci 2%, mentre Più Europa si attesterebbe all’1,4%.

CINQUE STELLE

Com’era largamente prevedibile, cinque stelle manterrebbe, secondo il sondaggio, una significativa tenuta elettorale, nella circoscrizione di Campania 1, cioè nell’area territoriale italiana in cui si eroga il numero più alto di assegni del reddito di cittadinanza.

Questo 22,4%, però, non sembra sufficiente per insidiare le due coalizioni più importanti per quel che riguarda i collegi uninominali maggioritari, che alla luce della distanza di 6 punti percentuali tra centrodestra e centrosinistra, saranno contesi tra questi gruppi di partiti, con il centrodestra, almeno per il momento, in vantaggio.

Nella circoscrizione di Campania 2 cioè la nostra in cui la provincia di Caserta viene associata a quella di Benevento, Avellino, Salerno, la Swg accredita un cinque stelle di 15,9%. Dato ragguardevole rispetto ai sondaggi nazionali che danno il movimento di Grillo e di Giuseppe Conte attestato vicino alla cifra del 10%, ma comunque ben lontano (quasi 6 punti e mezzo) da quanto cinque stelle potrebbe conquistare a Napoli e provincia.

CALENDA, RENZI E ITALEXIT DI PARAGONE

Nella circoscrizione di Campania 1, la lista di Azione-Italia Viva è accreditata di un 6,6%, mentre Italexit di Gianluigi Paragone viene data al 2,8%.

La Swg inserisce, infine, un 3,1% sotto alla voce “Altri”. Dato comunque interessante perché come sappiamo a queste elezioni politiche corrono da soli personaggi molto conosciuti, quale Clemente Mastella con il suo movimento Noi di Centro e quale l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris con un gruppo di movimenti schierati a sinistra e fortemente critici con il PD soprattutto con le posizioni assunte in appoggio incondizionato a Mario Draghi.

A Campania 2, la lista di Renzi e Calenda viene valuta al 5,6%, cioè un punto esatto in meno rispetto a Campania 1. Quattro decimi al di sotto pure Italexit di Paragone che nella circoscrizione di Campania 2 viene accreditato di un 2,4%, a fronte del 2,8% stimato per Campania 1.

Gli Altri si attestano, secondo il sondaggio di Swg, al 2,9%, dunque leggermente al di sotto del 3,1% di Campania 1.

Tra poco vi daremo dati ancora più interessanti, stavolta non per circoscrizione ma collegio plurinominale per collegio plurinominale. Vi daremo le percentuali stimate per coalizioni e singole liste nei collegi di Napoli centro, di Napoli e provincia, ma soprattutto, dopo avervi informato anche sul sondaggio riguardante Salerno- Avellino, sui numeri più attesi, quelli del nostro collegio di Caserta e Benevento, da cui si potrà dedurre anche qualcosa di ancora più preciso sulle prospettive dei collegi maggioritari uninominali, i quali, ragionando sui sondaggi di circoscrizione, sembrano già destinati tutti o quasi tutti al centrodestra. Con questo ulteriore approfondimento del sondaggio potremo ancora meglio puntualizzare le previsioni, scorporando quelle relative ai 4 collegi maggioritari (tre tutti casertani) che ricadono sotto all’area territoriale di Caserta e Benevento dagli altri 4 collegi uninominali maggioritari ricadenti nell’area territoriale delle provincia di Salerno e Avellino