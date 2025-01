Il Teano Calcio trionfa al Garibaldi: 3-1 sull’Academy San Nicola 2009. IL VIDEO

Rilancio in classifica. Ora non si dorme al pensiero del prossimo impegno: derby domenicale contro il Nocelleto.

TEANO / SAN NICOLA LA STRADA (ARNALDO BETTI) – Al “Garibaldi” di Teano, l’Asd Teano Calcio del mister Gianluca Bottone ha conquistato una vittoria importante battendo per 3-1 l’Accademy San Nicola, in una partita dominata per gran parte dai rossoverdi.

Il primo tempo si è giocato quasi esclusivamente nella metà campo degli ospiti, con l’Asd Teano Calcio che ha imposto il proprio ritmo e creato numerose occasioni. Al 23′, Giovanni Esposito ha sbloccato il risultato con un gol rocambolesco, frutto di un’azione insistita dei padroni di casa.

Dieci minuti dopo, un episodio controverso ha riportato la partita in parità: il direttore di gara, il signor Giuseppe Garafone di Torre Annunziata, ha sorpreso tutti assegnando un rigore all’Academy San Nicola per un presunto fallo in area, ignorando un evidente fallo su Luca Napolitano, costretto, dopo questo scontro in area ad uscire per infortunio. Dal dischetto, Sansone non ha sbagliato, firmando l’1-1.

Nonostante l’incidente, il Teano ha continuato a spingere. Fabiano Fonzino, tra i più attivi, ha colpito un palo su punizione, e Danso, migliore in campo, ha sfiorato il gol con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Vittorio Pascarella, lanciato dall’onnipresente Fonzino, ha sprecato una ghiotta occasione, sbagliando la scelta al momento decisivo. Nel secondo tempo, Bottone ha ridisegnato la squadra con l’ingresso di Antonio Di Sorbo al posto di Pascarella, passando a un modulo più offensivo (4-3-1-2). Questa scelta tattica ha premiato i rossoverdi, che hanno trovato il nuovo vantaggio grazie a un rigore guadagnato da Andrea D’Ambra, atterrato in area dopo una buona protezione della sfera. Dal dischetto, il rigorista designato dal mister Bottone, Fonzino ha realizzato il 2-1, spiazzando il portiere e portando a sette il suo bottino personale in campionato.

La partita si è poi messa sui binari giusti per il Teano, grazie anche all’ottimo ingresso di Giuseppe Camelio, subentrato a Napolitano. Camelio ha creato scompiglio nella difesa avversaria e, dopo uno scambio con Esposito, ha servito un assist perfetto per Alessandro De Lucia, che ha siglato il definitivo 3-1 con un tap-in sul secondo palo.

La vittoria di oggi conferma il buon momento di forma del Teano Calcio, che ha mostrato solidità, intensità e una chiara identità di gioco. Il mister Bottone può essere soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, in particolare di Danso, autentico baluardo difensivo, e di Fonzino, sempre decisivo sotto porta. Con questo successo, il Teano si rilancia in classifica e guarda con fiducia ai prossimi impegni a partire dal derby di domenica prossima contro il Nocelleto.