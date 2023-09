Il tiktoker casertano Vicienzo a’ Sacchetta a Ciao Darwin: ECCO QUANDO

Sarà nella puntata finale della stagione, per la quale si prevede il più alto numero di telespettatori

ROCCAMONFINA – I fan di Vicienzo a’ Sacchetta potranno vederlo cimentarsi nella nuova stagione della trasmissione Ciao Darwin l’8 dicembre.

Tutto è nato per gioco, così come ha sempre raccontato nei suoi primi video, ma questo gioco lo ha portato a diventare una celebrità di Tik Tok con oltre 100mila followers.

Stiamo parlando di Vincenzo Imparato, in arte Vicienzo ‘a sacchetta, giovane lavoratore di Roccamonfina impegnato nella gestione di un’azienda di famiglia.

Notato e raggiunto dal cabarettista Peppe Iodice che lo ha voluto come come ospite fisso nella sua trasmissione Peppe Night, trasmessa su Canale21. Successivamente ad accorgersi del giovane roccano è stata Mediaset che lo ha voluto per Ciao Darwin, noto show condotto da Paolo Bonolis.