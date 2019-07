“Il tuo cane è violento”. E poi picchia un cucciolo di pit bull e il proprietario

SAN FELICE A CANCELLO (red.cro.) – Un caso assurdo, incredibile per il suo principio, una banale diatriba tra vicini di casa, sfociata alla fine in violenza. Siamo a San Felice a Cancello e il proprietario del pit bull di appena 7 mesi lo lascia correre libero nel giardino di casa. Sfortuna vuole che l’animali oltrepassi la proprietà del suo padrone per finire in quella di un uomo, anch’egli possessore di un cane.

Esplode il caos, secondo quando testimoniato dalla vittima dell’aggressione, l’uomo proprietario dell’altro cane avrebbe iniziato a inveire contro il pit bull perché “pericoloso” e avrebbe iniziato a malmenare la povera bestiola. Corso in aiuto del suo cane, il proprietario del cucciolo se l’è vista brutta, perché è stato colpito anche lui.

Portato via dalle grinfie dell’uomo (e portato via anche se stesso), il ragazzo ha fatto visitare il pit bull dal veterinario che ha curato l’animale che è rimasto gravemente traumatizzato.