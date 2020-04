IL VIDEO AVERSA. Ruba le ceste della solidarietà fuori ad un ristorante

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Vergognoso, uomo porta via gli alimenti donati da un ristorante per chi ne ha bisogno, ecco il video. In queste ore sta facendo il giro del web la vergognosa azione di un uomo a bordo di un doblo di colore blu, alle ore 15:58, come si vede nel video pubblicato dal titolare del locale Paisani di via Costantinopoli ad Aversa, che porta via tutto il contenuto delle ceste esposte all’esterno del locale cibo donato per aiutare chi non ha la possibilità di mangiare con i cartelli su scritto “Chi può METTA, chi non può PRENDA“.

Questa deprecabile azione è stata condannata da tutti. La denuncia pubblica fatta dallo stesso titolare dell’hamburgheria che scrive: “C’era una volta un ristoratore che si risvegliò in un mondo diverso, un mondo in cui tutto era cambiato!Vedeva compromesso tutto quello che aveva costruito in anni di sacrificio.Ciò nonostante diventò fondamentale condividere con tutti anche quel poco che era rimasto!Tutto ciò che era destinato a produrre i suoi piatti divenne magicamente l’inizio di una catena di solidarietà a cui la gente del quartiere rispose con altrettanto spirito di solidarietà e grandissimo senso civico.Ma purtroppo non tutti erano cambiati! ~~~~~~~~~Qualcuno è prima venuto a piedi prendendo qualche cosa, per poi tornare con tanto di furgone portando via tutto il contenuto e anche i contenitori, interrompendo la catena!Saremo pure degli inguaribili ottimisti ma ci piace sperare che il responsabile di questo gesto veda questo video e si ravveda riportandole di nuovo e piene(visto che non aveva affatto l’aria di chi non può)!Secondo voi torna?“.