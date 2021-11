IL VIDEO. AVERSA. Ruba un cestino in piazza, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza

AVERSA – Ha un volto il ladro che ad Aversa ha rubato un cestino nel centro storico. Il momento del raid è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e diffuso dal sindaco Alfonso Golia a mezzo social.

Dai filmati si vede il ladruncolo fumare una sigaretta in attesa del momento giusto per mettere a segno il colpo.

“Ecco il momento del furto ripreso dalle nostre telecamere. Fa ancora più rabbia, guardare come la presenza di questo delinquente spaventi una signora che stava percorrendo via Seggio presumibilmente per far ritorno a casa.

Naturalmente sono incorso le indagini per individuare questo delinquente di quattro soldi.