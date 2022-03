IL VIDEO. Balordi cercano di depredare un’area di servizio, ma …

PIETRAVAIRANO (Lidia e Christian de Angelis) Balordi cercano di depredare un’area di servizio, ma … Alcune notti fa, intorno alle 3:45 circa a Pietravairano presso l’area di servizio “FUEL & SERVICES SRL” cinque malintenzionati hanno provato a manomettere l’illuminazione e la serranda del bar/tabacchi dell’area di servizio con volto coperto da mascherine e berretti, in tuta e con i guanti, sono scesi da un’auto scura e si sono avvicinati al distributore di carburante. Il primo individuo è rimasto a sorvegliare la zona per assicurarsi la fuga in caso di intervento delle Forze dell’ordine, l’altro si è avvicinato al Bar Tabacchi dell’area di sosta per cercare un punto da cui poter entrare per sottrarre beni e valori…A questo punto immediatamente il Custode Virtuale BOR, connesso da remoto e in tempo reale in partnership con l’istituto di vigilanza privata DSS Security dalla piattaforma tecnologica BOR, ha rilevato tempestivamente la loro presenza e ha avviato i protocolli di emergenza allontanandoli prima che riuscissero a portare a termine il loro piano. Sul posto è poi giunta una volante dei Carabinieri, acquisite le immagini per identificare i balordi.