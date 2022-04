IL VIDEO. Banda tenta colpo in gioielleria ma qualcosa va storto

CASTELVOLTURNO (Christian e Lidia de Angelis) Banda di delinquenti cerca di svaligiare nota gioielleria. Due balordi a volto coperto si sono avvicinati alle serrande della gioielleria “Gioie Rosanna” di Castel Volturno, i due criminali con l’ausilio delle torce hanno iniziato a sbirciare dalle serrande per osservare la merce in esposizione, prima di agire. In pochissimi secondi i guardiani virtuali di Bor Security hanno allarmato da remoto il nebbiogeno, le sirene d’allarme e hanno praticato dissuasione acustica, costringendo i ladri alla fuga. Valutato l’evento come pericoloso, il custode virtuale Bor ha subito avviato i protocolli concordati con il cliente, costringendoli ad allontanarsi prima che potessero arrecare danni all’abitazione. Dell’evento sono stati informati i proprietari e le autorità competenti.