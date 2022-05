IL VIDEO. Banda tenta colpo in una villetta ma qualcosa va storto…

CASAPESENNA (Lidia e Christian de Angelis) Banditi si avvicinano a una villetta per depredarla, ma qualcosa va storto. Una banda di ladri organizzati a bordo di una Audi A7 di colore scuro si è fermata presso una villetta di Casapesenna con l’intento di introdursi all’interno per svaligiarla, uno dei banditi come si vede nel video ha cercato di arrampicarsi su un albero per scavalcare la recinzione e entrare nella proprietà privata, ma per loro sfortuna l’abitazione era sorvegliata dal guardiano virtuale BOR, che prontamente messo in fuga i balordi.