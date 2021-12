IL VIDEO. Banda tenta colpo durante il Cenone, messi in fuga

SAN CIPRIANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Banditi tentano il colpo alla Vigilia, messi in fuga. Durante la preparazione del cenone della Vigilia di Natale intorno alle 19 in via D’Annunzio a San Cipriano, una banda di malviventi, quelli ripresi nel video che pubblichiamo, è giunta in zona a bordo di un’auto e hanno cercato di fare irruzione in un appartamento per depredarlo, fortunatamente i balordi sono stati messi in fuga e il piano è stato sventato. La scena è stata ripresa dalle telecamere di un’abitazione e le immagini diffuse sui social per allertare gli altri concittadini. Costantino Diana “ATTENZIONE A QUESTE AUTO! “Sera della vigilia di natale verso le ore 19:30, questa “gentaglia” in via Gabriele d’Annunzio ha tentato un furto in casa!”