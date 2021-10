IL VIDEO. Campione di arti marziali blocca un fuggitivo e lo consegna ai carabinieri

https://www.facebook.com/ 100002004062028/videos/pcb. 4308826385860788/ 226558159461112

SAN MARCELLINO – (Lidia e Christian de Angelis) Il campione giustiziere becca due ladri in fuga. L’altro giorno a San Marcellino in corso Europa, dove i carabinieri stavano effettuando un posto di blocco, quando notavano un’autovettura con a bordo due individui sospetti. Questi arrestava la marcia e repentinamente abbandonano l’auto e si davano alla fuga a piedi. I due uomini di origine albanese sospettati di essere gli autori di numerosi furti e rapine nella zona.

I militari si ponevano subito all’inseguimento e raggiungevano i due mentre tentavano di scavalcare la rete metallica di recinzione della scarpata ferroviaria. Uno dei fuggitivi veniva subito bloccato, l’altro cercava di scavalcare ma veniva afferrato e, con non poca fatica, ma senza demordere per un attimo, scaraventato a terra, sul marciapiede, da uno dei carabinieri e ammanettato. A giungere in aiuto dei militari il valido ed eroico campione di arti marziali Francesco Di Chiara, il quale notando la scena è intervenuto bloccando a terra uno dei due balordi, consegnandolo ai militari. Spesso negli anni ha fermato dei balordi, dei criminali intenti a fuggire, consentendo alle forze dell’ordine di arrestarli.