IL VIDEO. CASERTA ALLAGATA Strade come fiumi in città: impraticabili via Roma, via Vico, corso Trieste, via Unità italiana, via Acquaviva, piazza Sant’Anna

GUARDA IL VIDEO IN CALCE ALL’ARTICOLO La pioggia caduta non giustifica i fiumi in piena che allagano le strade del capoluogo. Alberi caduti in via Roma e corso Trieste

CASERTA Poco fa abbiamo scritto del temporale che si è abbattuto sulla città, pubblicando alcune foto. Ma i video che pubblichiamo ora sono davvero più esplicativi di quanto è accaduto. La città è letteralmente sott’acqua.

Il video mostra Via Vico, via Roma, piazza Sant’Anna, ma allagamenti ci sono stati anche in via Marchesiello, via Unità Italiana, corso Trieste, via Acquaviva. Eppure sì, la pioggia è caduta. Ma certo la quantità d’acqua venuta giù non giustifica il fiume che ancora adesso attraversa il capoluogo da una parte all’altra.