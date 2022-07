IL VIDEO. CASERTA. Drusilla Foer al Belvedere e San Leucio va in tilt: code di auto e sosta selvaggia ovunque

IL VIDEO IN CALCE ALL’ARTICOLO E questo nonostante l’appello dell’amministrazione comunale ed il servizio di navette gratuite messe a disposizione degli spettatori

CASERTA Drusilla Foer ieri sera al Belvedere di San Leucio ed ecco… cosa è accaduto. Chi ha girato il video è un esasperato residente di San Leucio che, ad ogni manifestazione che si tiene nella colonia serica, è costretto ad assistere all’immobile e lungo corteo di auto. E questo, nonostante l’appello, pure lanciato dagli assessori Massimiliano Marzo ed Emiliano Casale che, proprio ieri, scrivevano: “L’amministrazione comunale ricorda agli spettatori che questa sera affolleranno il Belvedere di San Leucio per assistere allo spettacolo di Drusilla Foer nell’ambito della rassegna Un’estate da BelvedeRe, che è attivo il parcheggio gratuito all’angolo tra via per San Leucio e via Caprioli. Da lì sono previste navette gratuite in partenza ogni cinque minuti che accompagnano gli ospiti direttamente al Belvedere… Chiediamo ai cittadini e a coloro che verranno da fuori Caserta di utilizzare il parcheggio allestito all’inizio di viale degli Antichi Platani ed evitare soste selvagge che possano creare intralcio alla circolazione della zona”.