IL VIDEO. CASERTA. Incappucciati vandalizzano e portano via i monopattini pubblici

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO

CASERTA – Impazza, sui social, in queste ore il video di due giovanissimi che si impossessano di due monopattini pubblici senza pagare la dovuta quota e se ne vanno scorrazzando per la città. Le immagini mostrano come due giovani in piazza Dante a Caserta, alle 20.30 circa, incappucciati e con grande disinvoltura prelevato i due monopattini. Il video è stato ripreso da un cittadino il quale lo ha reso pubblico sulla pagina Facebook “Ciò che vedo in città” raccontando quanto accaduto: “Questa sera mentre ero ad aspettare la mia ragazza che uscisse da lavoro mi sono imbattuto in un esperienza a dir poco allucinante.. Piazza Margherita ore 20:30 tra il passaggio delle persone e sotto le telecamere della piazza due ragazzi incappucciati prendono possesso di due monopattini di quelli a noleggio gli danno dei calci sul manubrio e fanno saltare i sistemi di bloccaggio e gps .. e con tutta disinvoltura vanno via .. ecco a voi le riprese.

Inoltre mentre si effettuava questo video tempestivamente nel frattempo in cui veniva effettuato il tutto con un altro cellulare chiamavo il 113 il quale dopo aver raccontato la vicenda mi dice che e competenza dell 112 il quale non mi ha risposto e a quel punto i due erano magari gia andati via dal luogo..”