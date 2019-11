IL VIDEO CASERTA. Uomo urla in via Roma: “La camorra ha tentato più volte di uccidermi”

CASERTA – Un uomo in evidente stato di agitazione ha lanciato, questa mattina, una personale invettiva contro la camorra e le forze dell’ordine.

L’uomo ha attirato l’attenzione su di sé per i contenuti del suo discorso – ha affermato di essere stato più volte minacciato di omicidio dalla camorra (l’ultima volta il 21 agosto scorso) e di avere “le prove della condotta criminale delle forze dell’ordine” – e per le modalità con cui ha pronunciato lo stesso, urlando a gran voce in un nervoso andirivieni lungo via Roma che è durato numerosi minuti.